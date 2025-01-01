Zum Inhalt springenBarrierefrei
Die Politik-Insider: Linsinger gegen Rosam

PULS 24Staffel 6Folge 42
31 Min.

"Profil"-Journalistin Eva Linsinger und PR-Berater Wolfgang Rosam diskutieren bei Gundula Geiginger über das Abschneiden der Regierung, Korruption und Klimaschutz. Sie lassen das innenpolitische Jahr Revue passieren und bewerten den Umgang der Regierung mit diversen Krisen.

