Die Politik-Insider: Linsinger gegen RosamJetzt kostenlos streamen
PULS 24 Die Politik-Insider
Folge 42: Die Politik-Insider: Linsinger gegen Rosam
31 Min.
"Profil"-Journalistin Eva Linsinger und PR-Berater Wolfgang Rosam diskutieren bei Gundula Geiginger über das Abschneiden der Regierung, Korruption und Klimaschutz. Sie lassen das innenpolitische Jahr Revue passieren und bewerten den Umgang der Regierung mit diversen Krisen.
Weitere Folgen in Staffel 6
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
PULS 24 Die Politik-Insider
Alle 4 Staffeln und Folgen
Altersfreigabe:
0
Copyrights:© ProsiebenSat.1 PULS4