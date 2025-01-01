Die Politik-Insider: Duzdar gegen KarnerJetzt kostenlos streamen
Der russische Angriffskrieg gegen die Ukraine alarmierte vor allem die nordischen Staaten: Sowohl Finnland als auch Schweden brachten einen Antrag auf NATO-Mitgliedschaft ein. Obwohl hierzulande die Mehrheit der Menschen auf die Neutralität pocht, werden auch in Österreich immer mehr Strimmen für einen NATO-Beitritt laut. Bei Gundula Geiginger diskutieren die frühere Staatssekretärin Muna Duzdar und der Militärexperte Gerald Karner.
