Die Politik-Insider: Duzdar gegen Karner

PULS 24Staffel 6Folge 18
Folge 18: Die Politik-Insider: Duzdar gegen Karner

30 Min.

Der russische Angriffskrieg gegen die Ukraine alarmierte vor allem die nordischen Staaten: Sowohl Finnland als auch Schweden brachten einen Antrag auf NATO-Mitgliedschaft ein. Obwohl hierzulande die Mehrheit der Menschen auf die Neutralität pocht, werden auch in Österreich immer mehr Strimmen für einen NATO-Beitritt laut. Bei Gundula Geiginger diskutieren die frühere Staatssekretärin Muna Duzdar und der Militärexperte Gerald Karner.

