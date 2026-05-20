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Recht konkret

Recht konkret: Unerwarteter Todesfall (2/2) - Erbfragen klären

ORF2Staffel 1Folge 11vom 20.05.2026
Recht konkret: Unerwarteter Todesfall (2/2) - Erbfragen klären

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Folge 11: Recht konkret: Unerwarteter Todesfall (2/2) - Erbfragen klären

4 Min.Folge vom 20.05.2026

Viele Fragen tun sich auf, wenn eine geliebte Person oder jemand aus der Verwandtschaft stirbt. Was passiert mit dem Konto, der Wohnung, oder den Haustieren? Larissa Rausch (ORF) hat dazu einen Notar befragt, denn man muss zum Beispiel bei einer Wohnung zwischen Eigentum oder Miete unterscheiden.

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