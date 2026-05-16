Recht konkret: Rechte und Pflichten beim LeasingJetzt kostenlos streamen
Recht konkret
Folge 6: Recht konkret: Rechte und Pflichten beim Leasing
5 Min.Folge vom 16.05.2026
Ob Möbel, Küchengeräte oder Handy – Leasing liegt im Trend. Doch was bedeutet das rechtlich? Welche Rechte und Pflichten haben Konsumenten? Antworten liefert dieser Beitrag.
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