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Recht konkret

Recht konkret: Rechte und Pflichten beim Leasing

ORF2Staffel 1Folge 6vom 16.05.2026
Recht konkret: Rechte und Pflichten beim Leasing

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Folge 6: Recht konkret: Rechte und Pflichten beim Leasing

5 Min.Folge vom 16.05.2026

Ob Möbel, Küchengeräte oder Handy – Leasing liegt im Trend. Doch was bedeutet das rechtlich? Welche Rechte und Pflichten haben Konsumenten? Antworten liefert dieser Beitrag.

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