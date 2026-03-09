Recht konkret: Welche Rechte gelten beim Online-Shopping?Jetzt kostenlos streamen
Recht konkret
Folge 13: Recht konkret: Welche Rechte gelten beim Online-Shopping?
4 Min.Folge vom 09.03.2026
Kaufen, kaufen, kaufen - nichts leichter als das, wenn man es online erledigen kann. Kein Aufwand und nur wenige Klicks, und in ein paar Tagen hat man das gewünschte Produkt bis an die Türe geliefert. Aber oft ist man zu voreilig und bestellt Waren, die einem dann doch nicht gefallen, oder Kleidung, die einem nicht passt. Was davon darf und kann man wirklich retournieren? Was tun, wenn die Lieferung nie ankommt? Larissa Rausch fragt Expertinnen und Experten nach deren Expertise.
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