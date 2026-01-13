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Recht konkret
Folge 7: Recht konkret: Rechtmäßigkeit von Bankkontokündigung
5 Min.Folge vom 13.01.2026
Familie Langmann ist seit rund 35 Jahren Kunde bei der Raiffeisenbank Tulln und hatte dort zahlreiche Bankprodukte. Weil sie mehr als drei Produkte bei der Bank hatte, wurde ihnen vor etwa 15 Jahren ein gratis Gehaltskonto angeboten. Im November 2025 teilte ihnen ihr Bankberater mit, dass diese kostenlosen Gehaltskonten künftig nicht mehr zur Verfügung stehen und sie auf ein kostenpflichtiges Bonus-Konto wechseln sollen. Larissa Rausch (ORF) hat den Konsumentenschützer der Arbeiterkammer Steiermark, Mag. Guido Zeilinger gefragt, ob die Vorgehensweise der Bank rechtens ist.
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