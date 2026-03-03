Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Recht konkret

Recht konkret: Streit mit den Nachbarn

ORF2Staffel 1Folge 12vom 03.03.2026
Recht konkret: Streit mit den Nachbarn

Recht konkret: Streit mit den NachbarnJetzt kostenlos streamen

Recht konkret

Folge 12: Recht konkret: Streit mit den Nachbarn

5 Min.Folge vom 03.03.2026

Die warmen Temperaturen verleiten uns dazu, mehr Zeit im Freien zu verbringen. Oft kommt es aber zu Streitigkeiten mit den Nachbarn, wenn Blumen oder Bäume über die Grundstücks-Grenze wachsen oder es lauter wird im Garten. Was hier erlaubt ist, erklärt Stefan Perner, Professor für Zivilrecht an der WU Wien.

Weitere Folgen in Staffel 1

Alle Staffeln im Überblick

Recht konkret
ORF2
Recht konkret

Recht konkret

Alle 1 Staffeln und Folgen