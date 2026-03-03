Recht konkret: Streit mit den NachbarnJetzt kostenlos streamen
Recht konkret
Folge 12: Recht konkret: Streit mit den Nachbarn
5 Min.Folge vom 03.03.2026
Die warmen Temperaturen verleiten uns dazu, mehr Zeit im Freien zu verbringen. Oft kommt es aber zu Streitigkeiten mit den Nachbarn, wenn Blumen oder Bäume über die Grundstücks-Grenze wachsen oder es lauter wird im Garten. Was hier erlaubt ist, erklärt Stefan Perner, Professor für Zivilrecht an der WU Wien.
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