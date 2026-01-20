Recht konkret: Patientenverfügung - Rechtliche Grundlagen erklärtJetzt kostenlos streamen
Recht konkret
Folge 8: Recht konkret: Patientenverfügung - Rechtliche Grundlagen erklärt
6 Min.Folge vom 20.01.2026
Bei der Patientenverfügung handelt es sich um eine schriftliche Willenserklärung, mit der der künftige Patient eine medizinische Behandlung (z.B. lebensverlängernde Maßnahmen) ablehnt und die dann wirksam werden soll, wenn er im Zeitpunkt der Behandlung nicht entscheidungsfähig ist - beispielsweise, weil er bewusstlos ist. Diese Verfügung ist verbindlich und unterliegt strengen Voraussetzungen, wie Larissa Rausch (ORF) berichtet.
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