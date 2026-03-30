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Recht konkret

Recht konkret: Rechte und Pflichten bei Pflegefreistellung

ORF2Staffel 1Folge 14vom 30.03.2026
Recht konkret: Rechte und Pflichten bei Pflegefreistellung

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Recht konkret

Folge 14: Recht konkret: Rechte und Pflichten bei Pflegefreistellung

4 Min.Folge vom 30.03.2026

Anspruch auf Pflegefreistellung haben Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer, die in einem privatrechtlichen Arbeitsverhältnis stehen. Dabei handelt es sich um keinen Urlaubsanspruch, sondern um einen Fall der Dienstverhinderung aus wichtigen persönlichen Gründen, bei der das Entgelt weiterhin bezahlt wird. Die Gründe für eine Freistellung sind vielfältig, aber der Nachweis der Pflegebedürftigkeit gegenüber der Arbeitgeberin oder dem Arbeitgeber muss erbracht werden. Larissa Rausch hat mit einem Arbeits- und Sozialrecht-Experten über die Rechte und Pflichten zum Thema Pflegefreistellung gesprochen.

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