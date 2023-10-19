Silberstreif nach SchicksalsschlagJetzt kostenlos streamen
Restaurant Impossible
Folge vom 19.10.2023: Silberstreif nach Schicksalsschlag
45 Min.Folge vom 19.10.2023Ab 6
Mark hat mit der Eröffnung des „Steak'n'Stuff" in Cottonwood, Arizona, seinen Traum erfüllt, und anfangs lief der Laden gut. Doch dann wurde bei Mark Krebs diagnostiziert, und er musste Sohn Blake um Hilfe bitten. Inzwischen hat er 275.000 Dollar Schulden und kann kaum die Löhne bezahlen. Dazu kommt, dass Mark trotz schwerer Krankheit ununterbrochen arbeitet und über seine Belastungsgrenze geht. Als Experte Robert das Lokal inspiziert, ist er von der geschmacklosen Einrichtung entsetzt. Außerdem sind Lohnkosten und Wareneinsatz viel zu hoch. Kein Wunder, dass das Steakhaus kurz vor dem Bankrott steht.
Genre:Reality, Kochen
Altersfreigabe:
6
© Warner Bros. Discovery, Inc.