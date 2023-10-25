Navajo-Aromen im Monument ValleyJetzt kostenlos streamen
Restaurant Impossible
Folge vom 25.10.2023: Navajo-Aromen im Monument Valley
Folge vom 25.10.2023
Seit 22 Jahren führt Navajo-Indianerin Julene das „Amigo Cafe“ in Arizona, am Tor zum Monument Valley. Sie arbeitet zusammen mit Ehemann Larry und Tochter Heather, die sich um das Tagesgeschäft kümmert. Der Betrieb in der touristischen Gegend lief gut, doch Covid veränderte alles: 200.000 Dollar Erspartes gingen während der Pandemie drauf, seitdem steht das Lokal vor der Pleite. Dazu kommt, dass Julene gesundheitliche Probleme hat und hofft, dass Heather das „Amigo Cafe“ bald übernimmt. Doch die hat Angst, die Erwartungen ihrer Mutter nicht erfüllen zu können. Experte Robert hat einen Haufen Arbeit vor sich.
