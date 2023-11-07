Restaurant Impossible
Folge vom 07.11.2023: Ausgewogenes Fast Food
Restaurantinhaber Brian hat Robert Irvine um Hilfe gebeten, da sein Lokal kurz vor der Pleite steht. Das „Balanced Chef” hat von Wraps bis Protein-Shakes alles Mögliche auf der Karte und bewegt sich zwischen Fast und Healthy Food. Robert findet Brians Konzept mehr als verwirrend und ist sprachlos, als ihm beim Testessen Gerichte aus der Mikrowelle serviert werden. Da Brian auch mit ernsthaften Gesundheitsproblemen kämpft und kurz vor der Trennung von seiner Frau steht, hat Experte Robert ein straffes Programm: Er muss einen Plan ausarbeiten, der Brian hilft, beruflichen wie auch privaten Stress zu reduzieren.
