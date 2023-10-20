Restaurant Impossible
Folge vom 20.10.2023: Zoff im Little Italy
44 Min.Folge vom 20.10.2023Ab 6
Starkoch Robert Irvine trifft heute die Inhaber von „Vinny’s Little Italy“ in Boulder City, Nevada. Das italienische Restaurant liegt in einer wohlhabenden Nachbarschaft, läuft aber trotzdem nicht. Vinny hat für das Lokal alles geopfert und arbeitet zusammen mit Ehefrau Tina und seinen fünf Kindern. Doch seit dem Tod seiner Mutter hat er die Motivation verloren und verkriecht sich in der Küche. Nach erster Analyse sieht Robert, dass Vinny in alten Gewohnheiten feststeckt und sich weigert, auf andere zu hören. Er muss ihn überzeugen, sich der Gegenwart zu stellen, sonst gehört das Lokal bald der Vergangenheit an.
