Restaurant Impossible
Folge vom 06.11.2023: Hungrig im Hangar
44 Min.Folge vom 06.11.2023Ab 6
Als Mike und Lem ihr Flughafen-Restaurant „Runway“ in Greenville, South Carolina, starteten, wollten sie vor allem Geschäftsreisende ansprechen. Doch dann wurde ganz in der Nähe eine Parkanlage mit großem Spielplatz gebaut, und die Kundschaft änderte sich schlagartig: Es kommen nur noch kinderreiche Familien zum Essen, die fast ausschließlich Chicken Nuggets mit Pommes bestellen und Ketchup-beschmierte Stühle hinterlassen. Doch mit Kinder-Menüs ist hier kein Geld zu verdienen, außerdem läuft an Regentagen und im Winter kein Geschäft. Hat Experte Robert eine Lösung für die verzweifelten Besitzer parat?
Alle verfügbaren Folgen
Genre:Reality, Kochen
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© Warner Bros. Discovery, Inc.