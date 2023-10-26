Restaurant Impossible
Folge vom 26.10.2023: Aloha in Idaho
45 Min.Folge vom 26.10.2023Ab 6
Diesmal hat Robert Irvine eine besonders harte Nuss zu knacken. Er reist nach Idaho zum „Island Kine Grinds“, einem hawaiianischen Restaurant, das von Renus und Ehefrau Ludi geführt wird. Der Hawaiianer hat 400.000 Dollar Ersparnisse in den Betrieb gesteckt und arbeitete unermüdlich, bis ihn ein Tumor außer Gefecht setzte. Seitdem muss sich Ludi ums Geschäft kümmern. Sie hat hart für das Lokal gekämpft, doch das Paar steckt mit 250.000 in den Miesen und droht, alles zu verlieren. Als Robert den Laden betritt, weiß er nicht, wo er anfangen soll. Die Besitzer sind offiziell bankrott, und überall herrscht Chaos.
