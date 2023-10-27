Restaurant Impossible
Folge vom 27.10.2023: Ohne Mama läuft's nicht
45 Min.Folge vom 27.10.2023Ab 6
Im „Sunnyside Cafe" nahe Detroit serviert Jeanette solide Hausmannskost. Das Lokal ist ihr Lebensinhalt, doch 2020 brach der Umsatz ein. Sohn David kam als Koch, ging nach einem heftigen Streit mit seiner Mutter aber wieder. Seitdem hatte Jeanette ein Dutzend verschiedene Köche, ist gesundheitlich angeschlagen und steht vor einem Schuldenberg. Doch sie möchte das „Sunnyside“ nicht schließen. Bei seiner Ankunft sticht Robert die schäbige Einrichtung ins Auge, und nach Prüfung der Bücher ist klar, dass Jeanette nie Gewinn erzielt hat. Als er den Betrieb eine Weile lang beobachtet, ist auch klar, warum.
Genre:Reality, Kochen
