Restaurant Impossible

TLCFolge vom 31.10.2023
Folge vom 31.10.2023: Ausgebrannt und ohne Hoffnung

45 Min.Folge vom 31.10.2023Ab 6

Robert Irvine reist nach Baton Rouge, Louisiana, um Yolanda, die Besitzerin des „Pimanyoli’s“ zu treffen. Das Restaurant hat Grillspezialitäten auf der Karte und lief nach der Eröffnung 2008 recht erfolgreich. Doch nachdem Yolandas Mann an einer Krebserkrankung starb, kam der Einbruch: Yolanda fühlte sich völlig verloren und schaffte es nicht, den Betrieb gewinnbringend weiterzuführen. Inzwischen hat sie eine Viertelmillion Dollar Schulden, und das Lokal verlottert zusehends. Als Robert das „Pimanyoli’s“ betritt, stechen ihm sofort Mäusedreck und Kakerlaken ins Auge. Doch es soll noch schlimmer kommen.

