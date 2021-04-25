Richter Alexander Hold
Folge 1990: Infiziert
46 Min.Folge vom 25.04.2021Ab 12
Laura ist total verliebt. Seit zwei Monaten ist sie mit Nick zusammen. So oft es geht schmusen und knutschen die beiden und haben Sex. Ungeschützt. Doch dann erfährt Laura von Nicks Ex-Freundin, dass er HIV-positiv ist. Hat sie ihn in ihrer Wut und Verzweiflung fast erschlagen?
Weitere Folgen in Staffel 11
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Richter Alexander Hold
Alle 11 Staffeln und Folgen
Genre:Reality, Recht
Produktion:DE, 2001
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1