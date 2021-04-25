Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Richter Alexander Hold

Infiziert

SAT.1Staffel 11Folge 1990vom 25.04.2021
Infiziert

InfiziertJetzt kostenlos streamen

Richter Alexander Hold

Folge 1990: Infiziert

46 Min.Folge vom 25.04.2021Ab 12

Laura ist total verliebt. Seit zwei Monaten ist sie mit Nick zusammen. So oft es geht schmusen und knutschen die beiden und haben Sex. Ungeschützt. Doch dann erfährt Laura von Nicks Ex-Freundin, dass er HIV-positiv ist. Hat sie ihn in ihrer Wut und Verzweiflung fast erschlagen?

Weitere Folgen in Staffel 11

Alle Staffeln im Überblick

Richter Alexander Hold
SAT.1
Richter Alexander Hold

Richter Alexander Hold

Alle 11 Staffeln und Folgen