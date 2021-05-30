Zum Inhalt springenBarrierefrei
Richter Alexander Hold

Die vertauschten Babys

SAT.1Staffel 11Folge 2014vom 30.05.2021
Die vertauschten Babys

45 Min.Folge vom 30.05.2021Ab 12

Charlotte erfährt nach einer Blutspende, dass ihre Tochter nicht ihr leibliches Kind sein kann. Es stellt sich zum Entsetzen aller heraus, dass ihr Kind bei der Geburt vor 15 Jahren im Krankenhaus vertauscht wurde. Nun will Charlotte um jeden Preis ihre leibliche Tochter kennenlernen. Charlottes Mann hat Angst, dass daran die Familie zerbricht. Die Situation eskaliert. Wurde Charlotte schließlich von ihrem Mann verletzt und eingesperrt?

