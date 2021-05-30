Die vertauschten BabysJetzt kostenlos streamen
Richter Alexander Hold
Folge 2014: Die vertauschten Babys
45 Min.Folge vom 30.05.2021Ab 12
Charlotte erfährt nach einer Blutspende, dass ihre Tochter nicht ihr leibliches Kind sein kann. Es stellt sich zum Entsetzen aller heraus, dass ihr Kind bei der Geburt vor 15 Jahren im Krankenhaus vertauscht wurde. Nun will Charlotte um jeden Preis ihre leibliche Tochter kennenlernen. Charlottes Mann hat Angst, dass daran die Familie zerbricht. Die Situation eskaliert. Wurde Charlotte schließlich von ihrem Mann verletzt und eingesperrt?
Alle 11 Staffeln und Folgen
Genre:Reality, Recht
Produktion:DE, 2001
12
Copyrights:© SAT.1