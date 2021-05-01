Ein Aal kommt selten alleinJetzt kostenlos streamen
Richter Alexander Hold
Folge 2011: Ein Aal kommt selten allein
45 Min.Folge vom 01.05.2021Ab 12
Die 17-jährige Alina hasst ihre Stiefmutter. Als diese auch noch schwanger wird, rastet der verzogene Teenager völlig aus. Hat Alina sogar versucht ihre Stiefmutter umzubringen?
Genre:Reality, Recht
Produktion:DE, 2001
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1