Folge 2002: Der Tote im Senffass
46 Min.Folge vom 28.04.2021Ab 12
Sandra stand immer im Schatten ihres Bruders Thomas. Er wurde vom Vater sogar zum Chef des familieneigenen Senfbetriebes gemacht, obwohl Sandra dafür extra studiert hatte. Doch dann wurde Thomas tot in einem Senftrog aufgefunden. Steckt seine Schwester dahinter?
Richter Alexander Hold
Genre:Reality, Recht
Produktion:DE, 2001
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1