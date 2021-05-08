Richter Alexander Hold
Folge 2012: No Beauty no cry
46 Min.Folge vom 08.05.2021Ab 12
Die 28-jährige Sabrina hatte noch nie einen Freund und ist überglücklich, als sich der hübsche Postbote für sie zu interessieren scheint. Doch kurze Zeit später macht sich ihre attraktive Kollegin Yvonne an ihn ran. Hat Sabrina sie deshalb am S-Bahnhof auf die Gleise gestoßen?
Weitere Folgen in Staffel 11
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Richter Alexander Hold
Alle 12 Staffeln und Folgen
Genre:Reality, Recht
Produktion:DE, 2001
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1