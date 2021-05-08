Zum Inhalt springenBarrierefrei
SAT.1Staffel 11Folge 2012vom 08.05.2021
46 Min.Folge vom 08.05.2021Ab 12

Die 28-jährige Sabrina hatte noch nie einen Freund und ist überglücklich, als sich der hübsche Postbote für sie zu interessieren scheint. Doch kurze Zeit später macht sich ihre attraktive Kollegin Yvonne an ihn ran. Hat Sabrina sie deshalb am S-Bahnhof auf die Gleise gestoßen?

