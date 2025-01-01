Zum Inhalt springenBarrierefrei
Hetzjagd auf den Staatsanwalt - 2000. Folge

SAT.1Staffel 11Folge 2000
42 Min.Ab 12

Staatsanwalt Stephan Lucas lebt seit vier Wochen in Angst. Für den routinierten Juristen ist der Umgang mit Schwerverbrechern eigentlich Alltag, doch jetzt wird er selber bedroht. Denn Stephan Lucas hat dafür gesorgt, dass der Gewaltverbrecher Rudi Schelling aus dem Rotlichtmilieu für fünf Jahre hinter Gitter gekommen ist. Seit kurzem ist der als hochgefährlich geltende Mann wieder auf freiem Fuß - und der Kiez-Pate hat die Verurteilung persönlich genommen.

SAT.1
