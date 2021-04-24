Zum Inhalt springenBarrierefrei
Richter Alexander Hold

Mit gleicher Münze

SAT.1Staffel 11Folge 1998vom 24.04.2021
Mit gleicher Münze

Richter Alexander Hold

Folge 1998: Mit gleicher Münze

45 Min.Folge vom 24.04.2021Ab 12

Die 15-jährige Bea liebt Tiere über alles. Deswegen legt sie sich auch regelmäßig mit ihrem Nachbarn an, der eine Hühnerfarm betreibt. Hat sie den dicken Mann deshalb über Nacht in seinem Wagen in seiner engen Duplex-Garage eingesperrt und die Hühner befreit?

Richter Alexander Hold
SAT.1
Richter Alexander Hold

Richter Alexander Hold

Alle 12 Staffeln und Folgen