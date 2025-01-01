Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Richter Alexander Hold

Park and hide

SAT.1Staffel 11Folge 2009
Park and hide

Park and hideJetzt kostenlos streamen

Richter Alexander Hold

Folge 2009: Park and hide

46 Min.Ab 12

Die 18-jährige Lea hat ihren Stiefvater auf einer Firmenparty in einer verfänglichen Situation mit einer Escort-Dame erwischt. Lea machte ein Foto und drohte dem Bauunternehmer, das Bild ihrer Mutter und der Lokalpresse zu zeigen. Wurde sie deshalb von ihrem Stiefvater von der Dachterrasse gestoßen? Lea hat nur knapp überlebt ...

Weitere Folgen in Staffel 11

Alle Staffeln im Überblick

Richter Alexander Hold
SAT.1
Richter Alexander Hold

Richter Alexander Hold

Alle 11 Staffeln und Folgen