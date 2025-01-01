Richter Alexander Hold
Folge 2009: Park and hide
46 Min.Ab 12
Die 18-jährige Lea hat ihren Stiefvater auf einer Firmenparty in einer verfänglichen Situation mit einer Escort-Dame erwischt. Lea machte ein Foto und drohte dem Bauunternehmer, das Bild ihrer Mutter und der Lokalpresse zu zeigen. Wurde sie deshalb von ihrem Stiefvater von der Dachterrasse gestoßen? Lea hat nur knapp überlebt ...
Genre:Reality, Recht
Produktion:DE, 2001
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1