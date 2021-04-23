Richter Alexander Hold
Folge 1997: Herz-Schmerz
46 Min.Folge vom 23.04.2021Ab 12
Andrea hat für ihren deutlich älteren herzkranken Mann extra Medizin studiert, um ihm jederzeit helfen zu können. Doch dann nimmt sich ihr Mann eine jüngere Pflegerin und beginnt eine Affäre mit ihr. Hat Andrea deshalb seine Medikamente manipuliert und ihn dadurch fast getötet?
