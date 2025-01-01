Richter Alexander Hold
Folge 2003: Survivaltest im Schülercamp
46 Min.Ab 12
Der 15-jährige Janosch wurde im Schülercamp ständig gemobbt und zu bösartigen Mutproben gezwungen. Hat er deshalb in seiner Verzweiflung die Scheune angezündet, in der sich sein schlimmster Peiniger aufhielt?
Genre:Reality, Recht
Produktion:DE, 2001
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1