Richter Alexander Hold
Folge 2015: Griechischer Wein
46 Min.Ab 12
Renate betreibt einen Imbiss. Doch seit ihr gegenüber ein Grieche sein Restaurant eröffnet hat, verliert sie mehr und mehr Kundschaft. Hat sie deshalb seinen Ouzo vergiftet, um ihn mit einem Lebensmittelskandal in den Ruin zu treiben?
Alle 11 Staffeln und Folgen
Genre:Reality, Recht
Produktion:DE, 2001
Altersfreigabe:
12
