Richter Alexander Hold
Folge 2020: Baby vom Schwiegervater
46 Min.Folge vom 20.05.2021Ab 12
Die junge Bäckereifachverkäuferin Maria will unbedingt reich werden. Deshalb lacht sie sich nicht nur den Juniorchef der Bäckereikette an, sondern auch seinen Vater, den Firmenchef. Sie bekommt den Sohn vor den Traualtar, doch in der Hochzeitsnacht wird der Vater ermordet. Ist Marias Affäre aufgeflogen? Oder steckt sie selbst hinter der Tat?
Richter Alexander Hold
Genre:Reality, Recht
Produktion:DE, 2001
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1