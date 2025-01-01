Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Richter Alexander Hold

Flammende Vergeltung

SAT.1Staffel 11Folge 2019
Flammende Vergeltung

Flammende VergeltungJetzt kostenlos streamen

Richter Alexander Hold

Folge 2019: Flammende Vergeltung

45 Min.Ab 12

Kristins Freund Julian ist Stuntman. Bei seinem letzten Einsatz kam es zu einem tragischen Unfall und er wurde in dem brennenden Auto schwer verletzt. Seither liegt Julian im Koma. Kristin macht den Produzenten dafür verantwortlich und soll ihn aus Rache ebenfalls in Flammen gesetzt haben.

Weitere Folgen in Staffel 11

Alle Staffeln im Überblick

Richter Alexander Hold
SAT.1
Richter Alexander Hold

Richter Alexander Hold

Alle 11 Staffeln und Folgen