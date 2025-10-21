Zum Inhalt springenBarrierefrei
Richter Alexander Hold

Trügerische Lebensversicherung

SAT.1Staffel 4Folge 625
44 Min.Ab 12

Ullrich soll seine frisch angetraute Ehefrau mit einem Ledergürtel erdrosselt haben. Brauchte er das Geld aus ihrer Lebensversicherung, um seine horrenden Schulden zu tilgen? Oder ist ein eifersüchtiger Ex-Freund für die Tat an der jungen Mutter verantwortlich?

