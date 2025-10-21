Richter Alexander Hold
Folge 626: Mordanschlag auf Schwester
44 Min.Ab 12
Der heutige Fall: Boris soll versucht haben, seine Schwester Isabel im Backofen der Familienbäckerei zu verbrennen! Sollte der Mordanschlag eigentlich seiner anderen Schwester Britta gelten? Schlug er am Tag seiner Entlassung aus dem Gefängnis erbarmungslos zu? Oder gibt es jemanden, der Boris unbedingt wieder hinter Gitter sehen will?
Genre:Recht
Produktion:DE, 2001
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1