Richter Alexander Hold
Folge 633: Der Journalist
44 Min.Ab 12
Die polnische Hotelmanagerin Sylwia soll die Journalistin Linda mit einem Regenschirm niedergestochen haben. Wollte sie verhindern, dass Linda ihr Hotel in den Dreck zieht? Oder hat Linda eine bösartige Konkurrentin, die vor nichts zurückschreckt?
