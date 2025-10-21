Richter Alexander Hold
Folge 642: Frau auf der Motorhaube
44 Min.Ab 12
1. Fall: Fred soll seine Chefin nach einer Betriebsfeier in einer eindeutigen Position auf der Motorhaube ihres Autos festgekettet haben, um sie zu blamieren. Wurde Fred von ihr wegen seiner extremen Körperfülle so sehr gemobbt, dass er sie fertig machen wollte? 2. Fall: Manuel soll seine Schwester Angelika unter Drogen gesetzt, in einen schallisolierten Musikprobenraum eingesperrt und mit ohrenbetäubender Musik beschallt haben. Sie trug u.a. einen dauerhaften Hörschaden davon.
