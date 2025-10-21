Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Richter Alexander Hold

Frau auf der Motorhaube

SAT.1Staffel 4Folge 642
Frau auf der Motorhaube

Frau auf der MotorhaubeJetzt kostenlos streamen

Richter Alexander Hold

Folge 642: Frau auf der Motorhaube

44 Min.Ab 12

1. Fall: Fred soll seine Chefin nach einer Betriebsfeier in einer eindeutigen Position auf der Motorhaube ihres Autos festgekettet haben, um sie zu blamieren. Wurde Fred von ihr wegen seiner extremen Körperfülle so sehr gemobbt, dass er sie fertig machen wollte? 2. Fall: Manuel soll seine Schwester Angelika unter Drogen gesetzt, in einen schallisolierten Musikprobenraum eingesperrt und mit ohrenbetäubender Musik beschallt haben. Sie trug u.a. einen dauerhaften Hörschaden davon.

Weitere Folgen in Staffel 4

Alle Staffeln im Überblick

Richter Alexander Hold
SAT.1
Richter Alexander Hold

Richter Alexander Hold

Alle 11 Staffeln und Folgen