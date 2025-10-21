Richter Alexander Hold
Folge 643: Alles auf Video
44 Min.Ab 12
Ariane soll die 17-jährige Denise entführt haben, um von der wohlhabenden Familie Geld zu erpressen. War sie wirklich so kaltblütig, ihre langjährige Freundin in Todesangst in einem Abbruchhaus gefangen zu halten? Wurde Ariane von Neid auf den Reichtum der Familie zu dieser Tat getrieben? Oder steckt mehr dahinter?
Genre:Reality, Recht
Produktion:DE, 2001
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1