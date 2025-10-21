Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Richter Alexander Hold

Alles auf Video

SAT.1Staffel 4Folge 643
Alles auf Video

Alles auf VideoJetzt kostenlos streamen

Richter Alexander Hold

Folge 643: Alles auf Video

44 Min.Ab 12

Ariane soll die 17-jährige Denise entführt haben, um von der wohlhabenden Familie Geld zu erpressen. War sie wirklich so kaltblütig, ihre langjährige Freundin in Todesangst in einem Abbruchhaus gefangen zu halten? Wurde Ariane von Neid auf den Reichtum der Familie zu dieser Tat getrieben? Oder steckt mehr dahinter?

Weitere Folgen in Staffel 4

Alle Staffeln im Überblick

Richter Alexander Hold
SAT.1
Richter Alexander Hold

Richter Alexander Hold

Alle 12 Staffeln und Folgen