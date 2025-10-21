Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Richter Alexander Hold

Horror in der Geisterbahn

SAT.1Staffel 4Folge 645
Horror in der Geisterbahn

Horror in der GeisterbahnJetzt kostenlos streamen

Richter Alexander Hold

Folge 645: Horror in der Geisterbahn

44 Min.Ab 12

1. Fall: Der vorbestrafte Jürgen wird beschuldigt, Valerie in der Geisterbahn überfallen und ausgeraubt zu haben. Die schwangere Frau hat bei dem Übergriff ihr Baby verloren ... 2. Fall: Die 16-jährige Nina ist als Schrecken der Schule bekannt: Sie soll ihre Mitschülerin Beatrice gefesselt, geknebelt und mit einem Feuerzeug gefoltert haben, um an deren Wertsachen zu kommen. Nina behauptet, dass sich Beatrice die Brandwunden selbst zugefügt hat.

Weitere Folgen in Staffel 4

Alle Staffeln im Überblick

Richter Alexander Hold
SAT.1
Richter Alexander Hold

Richter Alexander Hold

Alle 11 Staffeln und Folgen