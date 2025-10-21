Richter Alexander Hold
Folge 648: Auf und davon
44 Min.Ab 12
Die 21-jährige Maureen ist angeklagt, den Millionärssohn Roman entführt, auf einer Berghütte gefangen gehalten und von dessen Vater 200.000 Euro Lösegeld gefordert zu haben. Nach der Geldübergabe soll sie die Hütte angezündet und Roman in seinem brennenden Gefängnis zurückgelassen haben ...
Genre:Recht
Produktion:DE, 2001
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1