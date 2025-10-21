Zum Inhalt springenBarrierefrei
SAT.1Staffel 4Folge 648
Folge 648: Auf und davon

44 Min.Ab 12

Die 21-jährige Maureen ist angeklagt, den Millionärssohn Roman entführt, auf einer Berghütte gefangen gehalten und von dessen Vater 200.000 Euro Lösegeld gefordert zu haben. Nach der Geldübergabe soll sie die Hütte angezündet und Roman in seinem brennenden Gefängnis zurückgelassen haben ...

