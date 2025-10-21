Zum Inhalt springenBarrierefrei
Richter Alexander Hold

Vertreter auf Abwegen

SAT.1Staffel 4Folge 655
Vertreter auf Abwegen

Richter Alexander Hold

Folge 655: Vertreter auf Abwegen

44 Min.Ab 12

Hans soll seine halbnackte Stammkundin Maja im Schlafzimmer überrascht, mit einem Seidenschal gefesselt und sexuell genötigt haben. Oder hat Maja den Vertreter in eine verhängnisvolle Situation gelockt? 2. Fall: Ines ist angeklagt, ihren Mann Richard mit einem Auto überrollt zu haben, um 700.000 Euro von der Versicherung zu kassieren. Richard behauptet, damit einverstanden gewesen zu sein. Ist Ines eine Versicherungsbetrügerin?

