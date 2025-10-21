Richter Alexander Hold
Folge 662: Feurige Intrigen
44 Min.Ab 12
Rasend vor Wut soll Anton seinen Vater mit einem Bierkrug bewusstlos geschlagen und dann das Haus angezündet haben. Beging er die Tat, weil er herausgefunden hatte, dass nicht er der leibliche Vater des einjährigen Sebastian ist, sondern sein Vater? Oder wurde die angeblich trauernde Witwe zur Mörderin, weil sie die ständigen Affären ihres Mannes nicht mehr ertragen konnte?
Weitere Folgen in Staffel 4
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Richter Alexander Hold
Alle 12 Staffeln und Folgen
Genre:Reality, Recht
Produktion:DE, 2001
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1