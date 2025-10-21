Richter Alexander Hold
Folge 670: Teurer Schwächeanfall
45 Min.Ab 12
Die Prostituierte Petra soll zusammen mit ihrem Zuhälter Franco den Schwächeanfall eines Freiers dazu benutzt haben, dessen Haus auszurauben. Als sie von der Hausherrin plötzlich überrascht wurden, soll Petra sie mit einer 1,5 Liter-Champagner-Flasche brutal niedergeschlagen haben. Jetzt beschuldigen sich Petra und Franco gegenseitig ...
Weitere Folgen in Staffel 4
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Richter Alexander Hold
Alle 12 Staffeln und Folgen
Genre:Reality, Recht
Produktion:DE, 2001
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1