Richter Alexander Hold
Folge 671: Barkeeper
46 Min.Ab 12
Marc wird vorgeworfen, seinem Mitbewohner Heiko aus Eifersucht und verletzter Eitelkeit nachts aufgelauert und ihn mit einem Klappmesser niedergestochen zu haben. Konnte er es nicht ertragen, dass Jessica ihn abblitzen ließ und sich für Heiko entschieden hat?
