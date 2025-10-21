Zum Inhalt springenBarrierefrei
Richter Alexander Hold

Die falsche Ehefrau

SAT.1Staffel 4Folge 677
Die falsche Ehefrau

Richter Alexander Hold

Folge 677: Die falsche Ehefrau

46 Min.Ab 12

Der spielsüchtige Gunnar soll in die Villa seines Chefs eingedrungen sein, um den wohlhabenden Schönheitschirurgen auszurauben. Dabei kam die Haushälterin der Ahlsfelds ums Leben. Gunnar behauptet, dass Dr. Ahlsfeld selbst der Täter ist und ihm die Tat unterschieben will, um ihn ins Gefängnis zu bringen!

