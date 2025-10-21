Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Richter Alexander Hold

Brutale Selbstjustiz

SAT.1Staffel 4Folge 679
Brutale Selbstjustiz

Brutale SelbstjustizJetzt kostenlos streamen

Richter Alexander Hold

Folge 679: Brutale Selbstjustiz

44 Min.Ab 12

Johann soll Lars, den vermeintlichen Vergewaltiger seiner Tochter, brutal mit einem Wagenheber erschlagen haben. Wollte er Selbstjustiz verüben, weil seine 22-jährige Tochter noch heute unter den Folgen der Vergewaltigung leidet und alkoholabhängig wurde? Oder hatte Lars noch andere Feinde, die ihm nach dem Leben trachteten?

Weitere Folgen in Staffel 4

Alle Staffeln im Überblick

Richter Alexander Hold
SAT.1
Richter Alexander Hold

Richter Alexander Hold

Alle 12 Staffeln und Folgen