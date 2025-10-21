Richter Alexander Hold
Folge 679: Brutale Selbstjustiz
44 Min.Ab 12
Johann soll Lars, den vermeintlichen Vergewaltiger seiner Tochter, brutal mit einem Wagenheber erschlagen haben. Wollte er Selbstjustiz verüben, weil seine 22-jährige Tochter noch heute unter den Folgen der Vergewaltigung leidet und alkoholabhängig wurde? Oder hatte Lars noch andere Feinde, die ihm nach dem Leben trachteten?
Genre:Reality, Recht
Produktion:DE, 2001
