Richter Alexander Hold
Folge 724: Bügeleisen im Gesicht
45 Min.Ab 12
1. Fall: Andrea Bäcker-Seitz soll ihrer pflegebedürftigen Schwiegermutter mit einem Bügeleisen das Gesicht verbrannt haben. War es nur ein Unfall, oder ist Andreas Schwiegervater auf seine Frau losgegangen, weil er etwas zu verheimlichen hatte? 2. Fall: Beate Schneider soll dafür verantwortlich sein, dass ihr Sohn Sebastian an Tollkirschen gestorben ist. Hat sie versehentlich ein Einmachglas falsch beschriftet oder trägt ihr Ex-Mann die Schuld, der nun seine Ex-Frau belastet?
Alle 12 Staffeln und Folgen
Genre:Reality, Recht
Produktion:DE, 2001
