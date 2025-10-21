Richter Alexander Hold
Folge 726: Mörder-Scrabble
46 Min.Ab 12
Aus Neid soll Clivia ihre reiche Freundin Karen direkt nach dem alljährlichen Urlaub mit einer Harpune erschossen haben. Im Magen der Leiche wurden sechs Scrabble-Steine gefunden, die zusammengesetzt den Vornamen der Angeklagten "Clivia" ergeben. Belasten diese wirklich die Angeklagte oder geben sie einen anderen Hinweis?
Genre:Reality, Recht
Produktion:DE, 2001
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1