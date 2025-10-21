Richter Alexander Hold
Folge 744: Der Auto-Guru
46 Min.Ab 12
Die arbeitslose und vorbestrafte Dana wird beschuldigt, ihren Ex-Chef Kilian mit sieben Messerstichen in den Rücken beinahe getötet zu haben, weil er ihren Arbeitsvertrag nicht verlängern wollte. Gab es weitere Angestellte, die einen Grund hatten, dem tyrannischen Chef etwas anzutun?
Genre:Reality, Recht
Produktion:DE, 2001
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1