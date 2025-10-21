Zum Inhalt springenBarrierefrei
SAT.1Staffel 4Folge 750
45 Min.Ab 12

Dem 17-jährigen Sven wird vorgeworfen, Suzanna, die Tochter einer Lehrerin, überfallen und gefesselt in eine Skateboard-Halfpipe gelegt zu haben. Dann soll er mit seinem Skateboard mehrfach über und auf das hilflose Mädchen gesprungen sein ...

SAT.1
