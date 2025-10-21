Zum Inhalt springenBarrierefrei
Richter Alexander Hold

Hungerstreik

SAT.1Staffel 4Folge 767
Hungerstreik

Richter Alexander Hold

Folge 767: Hungerstreik

46 Min.Ab 12

Isabel soll aus Verzweiflung über ihre eigene Kinderlosigkeit Volker, den Freund ihrer Schwester, entführt haben, um sich mit ihrer kleinen Nichte nach Brasilien abzusetzen. Befürchtete sie, dass Volker ihr den Umgang mit dem Kind verbietet? Oder steckt Volkers Vergangenheit dahinter? Warum ist die Angeklagte mittlerweile im Hungerstreik?

