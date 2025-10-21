Richter Alexander Hold
Folge 770: Mord per Anhalter
46 Min.Ab 12
Der Bodyguard Karsten Wieland ist angeklagt, seinem Chef Robert Fechner ein Taschenmesser in den Bauch gerammt zu haben. Wollte er sich rächen, weil ihm fristlos gekündigt wurde? Oder steckt die Frau des Opfers dahinter, die sich seit dem Vorfall immer merkwürdiger benimmt?
Genre:Recht
Produktion:DE, 2001
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1