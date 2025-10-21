Richter Alexander Hold
Folge 783: Der Student
46 Min.Ab 12
Claudius soll Achim in seiner Villa überfallen, ihm eine wertvolle Schatulle gestohlen und ihn dann mit einem Brieföffner niedergestochen haben. Die Polizei geht davon aus, dass Claudius einen Komplizen hatte, von dem aber jede Spur fehlt. Er behauptet, dass er nur zufällig in die Villa kam, weil er am Vorabend seine Bücher für die Uni vergessen hatte.
Weitere Folgen in Staffel 4
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Richter Alexander Hold
Alle 12 Staffeln und Folgen
Genre:Reality, Recht
Produktion:DE, 2001
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1