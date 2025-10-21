Zum Inhalt springenBarrierefrei
SAT.1Staffel 4Folge 783
46 Min.Ab 12

Claudius soll Achim in seiner Villa überfallen, ihm eine wertvolle Schatulle gestohlen und ihn dann mit einem Brieföffner niedergestochen haben. Die Polizei geht davon aus, dass Claudius einen Komplizen hatte, von dem aber jede Spur fehlt. Er behauptet, dass er nur zufällig in die Villa kam, weil er am Vorabend seine Bücher für die Uni vergessen hatte.

SAT.1
